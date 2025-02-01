كريستيانو رونالدو يطلق عطراً جديداً

ليست الأعمال التجارية غريبة على المهاجم البرتغالي المخضرم

ليست الأعمال التجارية غريبة على المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو .. فلاعب النصر السعودي لديه عقد مدى الحياة مع شركة نايكي، وهو سفير علامة تاغ هوير التجارية منذ عام 2014، ومنتجات هيربالايف الغذائية.

وظهر رونالدو في إعلانات تجارية لشامبو كلير، وهو يمتلك سلسلة فنادق خاصة به، وسلسلة من الصالات الرياضية في إسبانيا والبرتغال تحت اسم CR7 للياقة البدنية.

وبالنظر إلى أنّ اللاعب البرتغالي لا يزال يحظى بتقدير كبير كرياضي رائد ولديه واحد من أعلى الحسابات متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنواته على إنستجرام وإكس ويوتيوب، فإنه لا يزال مرغوباً للغاية من قبل مديري العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.

ويدرك كريستيانو أيضاً أنّ أفضل وسيلة لبيع منتجه هو رونالدو نفسه، وقد أثار منشور له على حساباته الرسميّة على وسائل التواصل الكثير من الاهتمام، وهو يتعلق بعطره الأخير Play it Cool.

ويتميز العطر الجديد بنفحات متنوعة نابضة بالحياة من الماندرين والبرغموت والكمثرى واللافندر والهيل والمارين أكورد، مترافقة مع خشب العنبر والتونكا والمسك، وهذا العطر هو أحدث إصدار في مجموعة عطور سترايكر من بخاخات الجسم والكولونيا العصرية.





