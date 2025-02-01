لماذا يتم عرض قمصان أساطير مانشستر يونايتد في غرفة ملابس ليفربول؟

بالنظر إلى التنافس المرير بين ليفربول ومانشستر يونايتد

بالنظر إلى التنافس المرير بين ليفربول ومانشستر يونايتد، صُدم بعض المشجعين لرؤية قميصين لليونايتد يظهران في غرفة ملابس "الريدز" في أنفيلد رود.

تقابل الفريقان الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، مانشستر يونايتد وليفربول 216 مرّة منذ المباراة الأولى بينهما في العام 1894، وتمّ وصف التنافس بينهما بأنّه واحد من الأشرس في كرة القدم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تاريخهم معاً، فإن ليفربول يشيد بمنافسيه في معرض للجماهير الذين يسافرون إلى أنفيلد للقيام بجولة في الملعب .. ففي غرفة ملابس الفريق الزائر في ملعب ليفربول، يتم عرض قمصان عدد من عظماء كرة القدم الذين لعبوا في الملعب على مر السنين.

وفي حين أن قمصان أمثال فابيو كانافارو وتييري هنري وأندريس إنييستا ليست مفاجئة، فمن المؤكد أن اثنين على وجه الخصوص سيثيران الدهشة، إذ يحتل قميصا مانشستر يونايتد الخاصين بروي كين وكريستيانو رونالدو مكاناً اساسياً.

سبب عرض هذه القمصان هو أن أسطورة ليفربول جيمي كاراجر صنّف اللاعبين من بين الأفضل الذين واجههم خلال الفترة التي قضاها في أنفيلد، مع انه عاش علاقة مشاكسة في كثير من الأحيان مع رونالدو، إذ لطالما أكّد محلل سكاي سبورتس أن ليونيل ميسي يتقدم في النقاش حول أعظم لاعب في العصر الحديث، لكنه أشاد برونالدو لثباته العقلي وقدرته على التطور ليصبح أحد أعظم الهدافين في كرة القدم.





