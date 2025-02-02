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محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

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محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول
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كرة القدم

2025-02-01 | 23:52
محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

سجل محمد صلاح هدفين بالأمس في مرمى بورنموث

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدفين بالأمس في مرمى بورنموث، ليتخطى أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد، في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.
وساعدت ثنائية صلاح فريقه "الريدز" على رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الى 178 هدفًاً، سجلها مع كل من تشيلسي وليفربول.
وبات صلاح سادس أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إزاحة لامبارد جانباً، والعين الآن على سيرجيو أجويرو، وهو يحتاج إلى سبعة أهداف أخرى فقط، ليصعد إلى المركز الخامس في الترتيب.
وقد أثبت صلاح نفسه كأحد عظماء ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من روما.
كما أنّ الجناح لم ينتهِ بعد، ويستهدف المزيد من الانتصارات هذا الموسم، ومع انتهاء عقده بنهايته، يبقى أن نرى إلى أي مركز يمكن لصلاح أن يصل في قائمة الهدافين مع تبقي 15 مباراة فقط، وذلك في حال لم يجدّد عقده مع الريدز.
أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق هو آلان شيرر برصيد 260 هدفًاً، يليه أسطورة نيوكاسل هاري كين (213)، ثم واين روني (208)، ثم أندي كول (187) ثم أجويرو (184) قبل صلاح الذي يأمل في تجاوز كول بنهاية الموسم.



محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

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