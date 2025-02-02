كيف علّقت نجمة الأفلام الإباحية على صورها مع إيكر كاسياس؟

ادعت أنه كان أفضل في الملعب منه في السرير !!

وجّهت نجمة إباحيّة سابقة تمّ تصويرها في موعد غرامي مع أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس، ضربة قاسية لحارس المرمى السابق، عندما ادعت أنه كان أفضل في الملعب منه في السرير.

ووصفت كلوديا بافيل، التي ظهرت لأول مرة في أفلام إباحية عندما كانت مراهقة، وتتقاضى الآن حوالي 17 ألف جنيه إسترليني شهرياً من موقع "Only Fans"، إيكر كاسياس بـ"البخيل" في مقابلة تلفزيونية.

وزعمت الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً أن كاسياس قد خذلها، منذ أن نشرت مجلة ديز مينوتوس الإسبانية صوراً لهما معاً في برشلونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دحضت التكهنات بأنها أبلغت المصورين عن علاقتهما المزعومة.

وكان إيكر قد ردّ على نشر الصور بالادعاء الساخر بأنها "جميلة للغاية ومذهلة"، لكنّه رفض تأكيد علاقته بالنجمة.

واعترفت كلوديا بأنها "حزينة قليلاً" بسبب رد فعله، حيث ادعت أنه لم يعد يرد على رسائلها على الواتساب، لكنه لا يزال يبدي إعجابه بصورها على إنستغرام.

وتحدثت كلوديا عن علاقتهما في مقابلة تلفزيونية، وقالت إنهما تعرفا على بعضهما البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نحو 18 شهراً، قائلة أنّها كانت علاقة صداقة قبل أن تتطوّر إلى عاطفيّة، وأضافت أنّها تشعر بالاهمال قليلاً.

وادعت كلوديا، أنّهما اعترفا بحبّهما لبعضهما البعض، لكنّها وجّهت انتقاداً قاسياً له، حين قالت أنّ إيكر "اللاعب" أفضل من إيكر "العاشق"، ووصفته بأنه "بخيل وليس كريماً على الإطلاق".

وواصلت حديثها مسترجعة حادثة عندما أخبرت إيكر أنها ترغب في كأس من النبيذ، فرد عليها بأن تذهب بنفسها إلى السوبر ماركت لشراءه.

ورفض كاسياس تأكيد علاقته بكلوديا عندما سُئل عن الأمر، فيما قالت إنها كانت تلتقي إيكر كل شهر منذ أن التقيا لأول مرة في أيّار - مايو من العام الماضي.

وأنهت كلوديا المقابلة برسالة مباشرة "لا أفهم لماذا لم تردّ على رسالتي الأخيرة، لا أفهم لماذا تمنحني الإجابات؟ ولا تزال تتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أفهم لماذا تقول إنك لا ترى أي شيء في صورنا معاً".











