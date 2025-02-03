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كريستيانو رونالدو يدلي باعتراف نادر حول علاقته مع ليونيل ميسي

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كريستيانو رونالدو يدلي باعتراف نادر حول علاقته مع ليونيل ميسي
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كرة القدم

2025-02-02 | 23:52
كريستيانو رونالدو يدلي باعتراف نادر حول علاقته مع ليونيل ميسي

الثنائي من أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باعتراف نادر حول علاقته بمنافسه الازليّ، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.
فقد هيمن اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يلعب حالياً مع نادي النصر السعودي، على أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكامل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى جانب ميسي وحصل اللاعب البرتغالي على خمس كرات ذهبية مقابل ثماني كرات للأرجنتيني.
ولا شك أن الثنائي من أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق، كما أنهما حققا نجاحات مع منتخبيهما، حيث فاز ميسي بكأس أميركا الجنوبية مرتين وكأس العالم مع الأرجنتين، بينما فاز رونالدو بلقب يورو 2016 مع البرتغال.
لا يُعرف سوى القليل عن علاقتهما خارج الملعب، على الرغم من وجود احترام كبير بينهما، كما يتضح من العديد من المقابلات، ففي العام 2023، قال رونالدو "إذا كنت تحب كريستيانو، فليس عليك أن تكره ميسي، لقد غيرنا معاً تاريخ كرة القدم".
والآن، في مقابلة مع صحيفة "لا سيكستا"، اضطر لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق إلى نفي شائعة قديمة حول العلاقة بينه وبين ميسي، وعلّق قائلًا "لم تكن علاقتي سيئة مع ميسي، بل على العكس من ذلك".
ولم يذهب رونالدو إلى حد القول بوجود علاقة صداقة حقيقية بينه وبين أسطورة برشلونة، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة أدلى بها ميسي حول هذا الموضوع، ففي حديثه مع صحيفة ماركا في العام 2017، أعرب ميسي عن اعتقاده بأنه لا يعرف ما إذا كان سيصبح صديقًا لرونالدو في يوم من الأيام.
ولكن هذا لا يرجع إلى أي عداء بين الثنائي، إذ قال "لا أعرف ما إذا كنا سنكون أصدقاء في المستقبل، الصداقة تُبنى من خلال قضاء الوقت معاً، والتعرف على بعضنا البعض، لا تربطنا أي علاقة، وذلك لأننا لا نلتقي إلا في حفلات توزيع الجوائز، كلّ شيء بيننا على ما يرام، لكن حياتنا لا تتقاطع في كثير من الأحيان".


كريستيانو رونالدو يدلي باعتراف نادر حول علاقته مع ليونيل ميسي

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

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