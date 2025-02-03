إغلاق مفاجيء وفوري لمطعم يملكه ريان غيغز

تلقى الموظفون رسالة نصية مفادها أنه تم إغلاق المطعم نهائياً

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الموظفين في مطعم "جورج" في ضاحية وورسلي الكائنة في مدينة مانشستر، تلقوا رسالة نصية مفادها أنه تم إغلاق المطعم نهائياً بأثر فوري.

وتعود ملكية المطعم الى النجم الويلزي ريان غيغز، أسطورة مانشستر يونايتد، البالغ 51 عاماً، وقد افتتحه في العام 2014 مع اثنين من أصدقاء المدرسة القدامى، كيلفن جريجوري وبرني تايلور.

وفيما عُلقّت لافتة على الباب كُتب عليها "تم إغلاق المطعم بسبب ظروف غير متوقعة"، جاء في الرسائل النصية الموجهة الى الموظفين "نأسف للإعلان بقلب مثقل أنه ليس لدينا بديل سوى إغلاق مطعم جورج على الفور".

وأضافت الرسائل "ذلك يعود إلى الانخفاض الواضح في حركة التجارة والأعمال مقابل الارتفاع الهائل في تكاليف تشغيل الأعمال وتكاليف المعيشة المستمرة، وسوف يتم دفع أي أجور متبقية ومكافأة نهاية الخدمة في الوقت المناسب".











