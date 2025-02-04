بالفيديو - جنّ جنون مشجّعي مانشستر سيتي وتعاركوا

Man City fans scuffling with each other in the away end at Arsenal yesterday…



😭😭pic.twitter.com/ok0KB9qQMR — Football Away Days (@FBAwayDays) February 3, 2025

فقد مشجّعو مانشستر سيتي صوابهم وظهرت لقطات مصوّرة للبعض وهم يتشاجرون فيما بينهم اثر الخسارة القاسية من أرسنال.وتعرّض "السيتيزنز" لخسارة قاسية أمام أرسنال (1-5) يوم الأحد، ليواصل "المدفعجيّة" ضغطهم على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواصل السيتي موسمه الصعب والمتعثّر.فقد أثبتت المباراة أنّ فريق المدرّب بيب غوارديولا، لا يزال يعاني من أزمة، على الرغم من الفوز على تشيلسي وكلوب بروج.وهذه الهزيمة هي الأكبر في مسيرة المدرّب الإسباني اللامعة، ويبدو أنّ الإحباط قد بلغ ذروته في المدرّجات، بعد أن أظهرت لقطات انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي اثنين من مشجعي السيتي يتبادلان اللكمات اثر صافرة نهاية المباراة.ويواجه السيتي فريق ليتون أورينت من دوري الدرجة الأولى يوم السبت المقبل في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يقابل ريال مدريد في أولى مبارياته في ملحق دوري أبطال أوروبا في محاولة لإنقاذ الموسم الذي يبدو متعثّراً جدّاً.وتزداد صعوبة مشوار السيتيزنز مرة أخرى مع مبارياته المقبلة في الدوري، حيث سيخوض مبارياته الأربع التالية أمام نيوكاسل يونايتد وليفربول وتوتنهام ونوتنجهام فورست.