إطلاق رصاص حيّ وإصابة خطرة في مباراة ودية في ليبيا

حادثة إطلاق نار حيّ من قبل قوة التدخل السريع

شهدت مباراة ودية بين ناديي الاتحاد والمجد أقيمت في ملعب مدينة الخمس الليبية أمس الثلاثاء، حادثة إطلاق نار حيّ من قبل قوة التدخل السريع، ما أدى الى تعرض أحد المشجعين لإصابة خطيرة.

وأدان نادي الاتحاد في بيان ما وصفه بـ"الاعتداء الخطير" على جماهيره، متهماً قوة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية بما حصل، وأعلن عن التقدم ببلاغ رسمي إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية لفتح تحقيق فوري ومعاقبة المتورطين في الحادثة.

وأصدرت قوة التدخل بيانا أعربت فيه عن أسفها لما حدث، مؤكدة أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتهمين الذين تسببوا في إطلاق النار، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم، وهي لن تتهاون في محاسبة أي عنصر يهدد أمن وسلامة الجماهير.

كما أعطى مكتب وزير الداخلية توجيهاته الى مدير أمن مدينة الخمس بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، بالتنسيق مع النيابة العامة، ورفع تقرير تفصيلي بالنتائج.







