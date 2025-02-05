هل يخسر ماركوس راشفورد ثروة طائلة بعد انتقاله إلى أستون فيلا ؟

سيكون اللاعب الإنجليزي الدولي ضمن تشكيلة المدرب أوناي إيمري

سيكون اللاعب الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد ضمن تشكيلة المدرب أوناي إيمري لما تبقى من موسم 2024-25.

ويقال إن لدى ماركوس راشفورد بند خفي في عقده قد يؤدي إلى خسارته مبلغاً ضخماً من المال، وذلك بعد أن انتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، اثر خروجه من حسابات مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم.

ويأمل المهاجم الإنجليزي في إحياء مسيرته تحت قيادة المدير الفني لفيلا، أوناي إيمري، ويقال إن خيار الشراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني مدرج في الصفقة.

ووفقاً للأثلتيك، سيدفع فيلا ما لا يقل عن 75% من راتب راشفورد البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومن المحتمل أن يرتفع المبلغ إلى 90% بناءً على المكافآت المرتبطة بالأداء، وسيغطي يونايتد المبلغ المتبقي.

ولكن صحيفة "ذا ميل" أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، قد يخسر قسماً من أرباحه من صفقة الرعاية المربحة مع شركة نايكي.

وعلى غرار أمثال كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند، يرتبط راشفورد بعقد مع الشركة الأميركية لصناعة الملابس الرياضية، بعد أن وقعه لمدة سبع سنوات في العام 2021.

وذكرت الصحيفة أنّ راشفورد يتقاضى "أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني" سنوياً مع تضمين المكافآت، على الرغم من أن المبلغ يمكن أن ينخفض إلى نحو 50 ألفاً، إذ يتمّ تنظيم صفقات اللاعبين مع نايكي عبر فئات، مع انخفاض في الأجر بين كل مستوى وآخر.

ويُعتقد أنّ التصنيفات تعتمد على النادي الذي يلعب له اللاعب، حيث يعتبر اليونايتد من أندية الفئة الأولى بينما لا يعتبر فيلا من هذا المستوى.

وبالتالي، يُزعم أن العلامة التجارية الرياضية قد تقوم بتخفيض أجر راشفورد الأساسي بنسبة تصل إلى 100 في المئة، كما يُزعم أنه يمكن أن يُسمح لها بطلب سداد جزء من رسوم التوقيع التي دفعتها له في ذروة شعبيته في عام 2021.

وقد يظهر المهاجم المولود في مانشستر لأول مرة مع فيلا عندما يواجه توتنهام في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 9 شباط - فبراير على ملعب فيلا بارك.







