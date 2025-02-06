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أغرب صفقة .. اشتراه ثم باعه بضعف قيمته في اليوم نفسه

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أغرب صفقة .. اشتراه ثم باعه بضعف قيمته في اليوم نفسه
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كرة القدم

2025-02-05 | 22:31
أغرب صفقة .. اشتراه ثم باعه بضعف قيمته في اليوم نفسه

في واحدة من أكثر القصص جنونا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

في واحدة من أكثر القصص جنونا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية للعام 2025، اشترى نورمبرغ الألماني، المهاجم اليوناني ستيفانوس تزيماس، ثم باعه بعد ساعات بضعف قيمته السوقية.
وكان تزيماس يلعب هذا الموسم مع نورمبرغ المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني على سبيل الإعارة، وقام قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بتفعيل خيار شراء المهاجم اليوناني الشاب من باوك اليوناني مقابل 18 مليون يورو.
وبعد ساعات من إتمام صفقة ضمه من باوك، قام نورمبرغ ببيع تزيماس لنادي برايتون الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، علما بأن القيمة السوقية للمهاجم اليوناني لا تتجاوز 10 ملايين يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.
اللافت في الأمر أن تزيماس سيكمل منافسات الموسم الحالي 2024-2025 مع نورمبرغ على سبيل الإعارة، وهو قال "أنا سعيد للغاية لأن حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتحقق هذا الصيف، أود أن أشكر نورمبرغ على الفرصة التي منحني إياها والإيمان الذي أظهره بي".
تجدر الإشارة إلى أن تزيماس سجل عشرة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 18 مباراة لعبها مع نورمبرغ هذا الموسم، ويعد انتقاله قياسيا لنادٍ في دوري الدرجة الثانية الألماني..

    

أغرب صفقة .. اشتراه ثم باعه بضعف قيمته في اليوم نفسه

رياضة

كرة القدم

نورمبرغ

ستيفانوس تزيماس

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