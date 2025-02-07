الأندية الإسبانية تطالب بمعاقبة ريال مدريد

الاجتماع ضم أندية الدرجتين الأولى والثانية في اسبانيا

استضاف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اجتماعاً ضم أندية الدرجتين الأولى والثانية في البلاد، فيما اختار ريال مدريد عدم الحضور.

وعلى الرغم من أن الحدث "تم تنظيمه كوسيلة للأندية للتعبير عن شكواها"، إلّا أنّ متصدر الدوري الإسباني الحالي قرر المقاطعة وسط غضبه المستمر من اللجنة الفنية للحكام، التي كانت حاضرة أيضاً.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ريال مدريد رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد على خلفية هزيمته المثيرة للجدل (0-1) أمام إسبانيول، والتي شهدت تجنب كارلوس روميرو، الذي سجل هدف الفوز، البطاقة الحمراء لتحدي قوي للغاية على كيليان مبابي.

لكن الوضع تبدل، اذ تبدو الاندية غير راضية عن الضغوط التي يتعرض لها الحكام من قبل "لوس بلانكوس"، ولا سيما من خلال مقاطع الفيديو سيئة السمعة المنشورة على تلفزيون النادي، وكان الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل جيل مارين، أحد قادة حركة المطالبة بمعاقبة ريال مدريد.

فقد طالب ناديا أتلتيكو مدريد وإشبيلية، برئاسة ميغيل أنخيل جيل مارين وخوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، بمعاقبة الريال، ووافقت بقية الأندية على ذلك بسبب "الشعور بالملل من تصرفات النادي الملكي".

وكان إشبيلية قد تقدم في وقت سابق بشكوى إلى الاتحاد بشأن نشر ريال مدريد مقاطع فيديو تدقيقية عبر قناته التلفزيونية، رغم أنه لم يحدث شيء من ذلك.

في المقابل لا يرى الريال نفسه يرتكب أي خطأ في هذا الأمر، ولهذا السبب لم يتراجع أبداً على الرغم من الضغوط المتزايدة من داخل كرة القدم الإسبانية.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان الاتحاد سيأخذ هذه المسألة إلى أبعد من ذلك من خلال ملاحقة ريال مدريد قانونياً، فمن الواضح أن هذه الفيديوهات أصبحت تدريجيا قضية أكبر في كرة القدم الإسبانية.







