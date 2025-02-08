فيديو - لاميلا المخضرم يُسجل هدفاً رائعاً في اليونان

🇦🇷🚀 Erik Lamela (32) did this for AEK Athens against PAOK in the Greek league! 😳 pic.twitter.com/IBdq9RcENt — EuroFoot (@eurofootcom) February 6, 2025

سجل الارجنتيني إريك لاميلا، البالغ من العمر 32 عاماً، هدفاً رائعاً من اثنين مع أيك أثينا في المباراة التي انتهت الى الفوز على المضيف ضد باوك سالونيكا (2-1) ضمن الجولة 21 من الدوري اليوناني.ويحتل أيك أثينا المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة على بُعد أربع نقاط من أولمبياكوس المتصدر، فيما يحتل باوك سالونيكا المركز الرابع برصيد 37 نقطة.إريك مانويل لاميلا كورديرو، من مواليد 4 آذار - مارس 1992، بدأ مسيرته في ريفر بليت، وانتقل إلى روما في عام 2011 مقابل 12 مليون يورو.وبعد موسمين في الدوري الإيطالي، انضم إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 25.8 مليون جنيه إسترليني، وكان جزءا من المنتخب الأرجنتيني الذي احتل المركز الثاني في نسختي 2015 و2016 من كوبا أميركا.