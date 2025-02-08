بورنموث يُبدع ويحصد جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز

مع نهاية الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مع نهاية الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان فريق بورنموث المفاجأة، حيث يحتل المركز السابع، برصيد 40 نقطة، على بُعد نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، وثلاث نقاط فقط عن تشيلسي الرابع.

فعلى الرغم من خسارته في الجولة الماضية (0-2) أمام ليفربول، الا انه تفوق في شهر كانون الثاني - يناير، حاصداً الفوز (1-0) على ايفرتون و(5-1) على وست بروميتش في كأس الاتحاد والتعادل (2-2) مع تشيلسي والفوز (4-1) على نيوكاسل و(5-0) على نوتنغهام فوريست.

ولذلك، منح الدوري الانجليزي جائزة أفضل مدرب لمديره الفني أندوني إيراولا، وجائزة أفضل لاعب للاعبه الهولندي جاستن كلويفرت، الذي سجل في مرمى وست بروميتش وتشيلسي ونيوكاسل (هاتريك) ونوتنغهام فوريست.







