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تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا

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تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا
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كرة القدم

2025-02-08 | 23:56
تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا

عادل مدرب باير ليفركوزن رقماً قياسياً صمد لثلاثةٍ وثلاثين عاماً

عادل تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، رقماً قياسياً صمد لثلاثةٍ وثلاثين عاماً في الدوري الألماني، عندما تعادل فريقه مع فولفسبورج من دون أهداف.
فقد حقق حامل لقب الدوري الألماني، تعادلاً سلبياً يوم أمس السبت أمام فولفسبورج في مباراة في البوندسليجا، ترافق مع فوز بايرن ميونيخ يوم أول أمس الجمعة على فيردر بريمن (3-0) بفضل ثنائية هاري كين وهدف ليروي ساني، ليتسع الفرق بين الناديين إلى ثماني نقاط لمصلحة الأخير.
لكن هذه النتيجة ساعدت ألونسو على معادلة رقم قياسي في الدوري الألماني عمره ثلاثة عقود، اذ  أنّ المدرب الإسباني لم يخسر في آخر 27 مباراة خاضها خارج ملعبه في الدوري، محقّقاً 20 فوزاً و7 تعادلات، ليعادل رقم أودو لاتيك.
وخسر ليفركوزن، الذي فاز بلقب البوندسليجا الموسم الماضي دون هزيمة، مباراة واحدة فقط في موسم 2024-25.
وبينما تراجع الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري، وصل ليفركوزن إلى الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا في طريقه للدفاع عن لقبه̃، كما أنه ضمن التأهل تلقائياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس في مرحلة الدوري.
وسيحصل فريق ألونسو على فرصة لتقليص الفرق مع بايرن في نهاية الأسبوع المقبل عندما يتواجه مع رجال المدرب فنسنت كومباني في مباراة حاسمة في الدوري الألماني.



تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا

رياضة

كرة القدم

تشابي ألونسو

باير ليفركوزن

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