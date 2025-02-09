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قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

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قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من &quot;الأكثر ضجيجاً&quot; إلى &quot;المكتبة&quot; !!
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كرة القدم

2025-02-09 | 00:01
قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية مع بعض الاختيارات المثيرة للجدل من الأكثر ضجيجاً إلى الأكثر هدوءاً.
هناك 20 ملعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 24 ملعباً آخر معتمدين في كل الدرجات، أي التشامبيونشيب والدوري الأول والدوري الثاني، حيث تشكل مجتمعة 92، وقد ظهرت قائمة على الإنترنت تضمنت تصنيف أجواء هذه الملاعب، مع بعض النتائج المثيرة للاهتمام.
على منصة إكس، صنّف حساب "The 44"، ملاعب الأندية الـ 92 في ست فئات، خمسة في "الفئة الأكثر ضجيجاً"، ثلاثة منها من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما فيها أستون فيلا وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد، ومعهما ليدز يونايتد وبورتسموث من الدرجة الاولى.
وفي الفئة التالية التي تحمل عنوان "صاخب جداً"، فريقان من الدوري الإنجليزي الممتاز هما نوتنجهام فورست وإيفرتون، وثلاثي التشامبيونشيب برمنجهام سيتي وكوفنتري سيتي وديربي كاونتي.
وفي فئة "صاخبة"، تمّ إدراج خمسة ملاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما فيها ملعب أنفيلد معقل ليفربول، وملعب الإمارات معقل أرسنال، وستامفورد بريدج معقل تشيلسي، وملعبي الثنائي الصاعد ليستر سيتي وإبسويتش تاون.
وظهرت في فئة "المتوسط"، أندية التشامبيونشيب والدرجة الأولى والدرجة الثانية، بما فيها بيرنلي وشيفيلد يونايتد وشيفيلد وينزداي وبولتون واندررز وريكسهام وبرادفورد سيتي، وملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد، وملعب أمكس ستاديوم الخاص ببرايتون، وملعب سانت ماري الخاص بساوثهمبتون.
وبالانتقال إلى التصنيف الأكثر سلبية وإثارة للجدل ربما، نجد أن قسم "الهادئ" يضم ملعب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي مانشستر سيتي، وملعب فيتاليتي الخاص بنادي بورنموث، وملعب وست هام يونايتد في لندن، وملعب توتنهام هوتسبير.
وفي الفئة التي تحمل اسم "مكتبة" والتي تشير إلى أكثر الملاعب هدوءاً، يظهر ملعب كرافن كوتاج الخاص بفولهام، وملاعب فرق التشامبيونشيب، بلاكبيرن روفرز وواتفورد، وأندية بيرتون ألبيون وإم كيه دونز وويجان أثلتيك وبيرتون ألبيون وبورتون ألبيون ونورثامبتون تاون وكرولي تاون وويجان أثلتيك وفليتوود تاون.





قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

رياضة

كرة القدم

أنفيلد

ليفربول

ملعب الإمارات أرسنال

ستامفورد بريدج

تشيلسي

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