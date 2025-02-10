إلغاء مباراة في تركيا بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

تم إلغاء مباراة غلطة سراي ضدّ أضنة ديمير سبور في الدوري التركي

تم إلغاء مباراة غلطة سراي ضدّ أضنة ديمير سبور في الدوري التركي الممتاز بعد أن رفض لاعبو الفريق الزائر اللعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 34 مع تقدم غلطة سراي المتصدر (1-0)، حيث وضع ألفارو موراتا أصحاب الأرض في المقدمة من ركلة جزاء مثيرة للجدل في ملعب رامس بارك بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وشوهد مدرب أضنة، مصطفى ألبر أفجي، وهو يستدعي لاعبيه إلى خط التماس في وقت لاحق من الشوط الأول، بينما كان لاعب الوسط يوسف باراسي يتلقى العلاج من إصابة، وخرج لاعبو الفريق المتذيل للدوري التركي فجأة من الملعب وتوجهوا إلى غرف تغيير الملابس.

وفي النهاية، حذا لاعبو غلطة سراي المرتبكون حذو لاعبي الفريق المنافس والحكم الذي ألغى المباراة بسبب انسحاب أضنة ديمير سبور منها.

وأكد متين كوركماز، الرئيس السابق لأضنة ديمير سبور، أنّ الاحتجاج كان على قرار ركلة الجزاء في وقت سابق من المباراة، وأنّ الاحتجاج هو ضدّ لجنة التحكيم وليس ضد غلطة سراي، وأضاف أنّ رئيس النادي مراد سنجق سيقدّم مزيداً من التوضيحات حول الواقعة لاحقاً.





