فيديو - سيرجيو أغويرو يسابق في الفورمولا إي

Welcome to the team, Sergio Agüero! 🙌

This will be the ride of your life. ⚡️



Check out what this one’s all about: https://t.co/rVx7r5VIk7@aguerosergiokun @FIAFormulaE pic.twitter.com/mvkesMnjYX — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) February 10, 2025

إذا اختار بروكلين بيكهام فريق بطل الصانعين، جاكوار، لمغامرته في جلسات الفورمولا إيفو ... لم يرغب سيرجيو أغويرو، في التفوق عليه، وسيقود السيارة التي قادت باسكال فيرلين إلى اللقب العام الماضي ... والمهيمن على الموسم.سيقود لاعب أتلتيكو مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي السابق (من بين آخرين) سيارة بورشه 9XX Gen3 Evo في يوم اختبار VIP الذي سيعقد يومي 5 و6 آذار - مارس في ميامي، حيث سيشارك المسار مع عشر شخصيات أخرى من عالم الرياضة والترفيه في حدث مبتكر للفورمولا إي.سيحصل أجويرو أيضا على نصيحة شخصية من باسكال فيرلين نفسه، بطل العالم في الفورمولا إي، والذي سيكون "مدرب" الأرجنتيني للشهر المقبل".