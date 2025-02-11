فيديو - دافيد أنشيلوتي متأثراً بشأن اعتزال توني كروس

🗣️ Davide Ancelotti: "Para mí Toni Kroos era más que un jugador." 🤍



Estoy llorando 🥹💔 pic.twitter.com/H03VtJyivf — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 10, 2025

قرر توني كروس التقاعد ضد إرادة جماهيره، ما أثار استياء أولئك الذين شاركوه غرفة الملابس كل يوم، اللاعبون، المدرب كارلو أنشيلوتي، وبالطبع دافيد، نجل مدرب ريال مدريد.وفي معاينة للفيلم الوثائقي الذي يعرض لأول مرة، تم تناول الموسم الأخير التاريخي "للنادي الأبيض" في ستة فصول، وأحد الأبطال الرئيسيين هو اللاعب الألماني السابق."توني، لا أعرف ... لقد كان أكثر من مجرد لاعب بالنسبة لي"، كما يقول دافيد، لكنه قرر التقاعد، وتوقف عن الكلام، متأثرا بشكل واضح.يحتوي الفيلم الوثائقي على صور لم يسبق لها مثيل لغرفة الملابس، مع محادثات أنشيلوتي في اللحظات الحاسمة، بعد موسم فاز فيه بالدوري ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى، من بين ألقاب أخرى."لقد فقدنا الكثير من الكرات، ولا يتعين علينا المخاطرة بها، لأننا عندما نفقد الكرة، فإننا نذهب ضد وضد وضد ...".يعرض الفيلم الوثائقي صورا للاعبين في معسكرات التدريب أو لعب الورق أو كرة الطاولة ... بيلينجهام، مبابي، كامافينجا، مودريتش، كارفاخال ... يجلس اللاعبون مع Prime Video للحديث عن تجربة الموسم الماضي.