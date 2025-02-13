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تورط لاعبين في الاتجار غير المشروع بالسيارات الراقية

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تورط لاعبين في الاتجار غير المشروع بالسيارات الراقية
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:20
تورط لاعبين في الاتجار غير المشروع بالسيارات الراقية

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالسيارات الراقية المستوردة والمباعة لنخبة لاعبي كرة القدم.
بدأت ما يسمى بعملية أوروس، التي سميت على اسم سيارة لامبورغيني الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات، في نهاية آذار - مارس، بعد شكوى من مواطنة إيطالية تعيش في لاس بالماس، حيث أبلغت عن غرامة مرورية تتعلق بسيارة ماركة لامبورغيني، مع لوحة تسجيل مؤقتة.
بدأت الشرطة التحقيق في إجراءات التسجيل، واكتشفت شبكة قامت باستيراد العديد من المركبات إلى إسبانيا وتسجيلها باسم أطراف ثالثة لا علاقة لها بالإجراء المذكور، من أجل تجنب دفع الضرائب على المركبات المستوردة.
ووفقا للشرطة، تلقى أحد المعتقلين، وهو مدير ومالك وكالة في مدريد، طلبات من زبائن، ومعظمهم من لاعبي كرة القدم ذوي الدخل المرتفع الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وأضافت أن المعتقلين الآخرين، وهما مديران من برشلونة، قاما بإجراءات التسجيل في مقر مرور إقليمي مختلف في إسبانيا، متجنبين دفع الضرائب المقابلة لمصلحة الضرائب وتزوير الوثائق لهم.
تبين في التحقيق أن السيارة ملك لاعب كرة قدم معروف يلعب لفريق في الدوري الإسباني، وقد أظهر عقد بيع مع تاجر موجود في مدريد، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تنفيذ إجراءات التسجيل النهائية للسيارة بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
وخلص المحققون إلى أن المؤامرة الإجرامية تتمثل في اقتناء سيارات راقية في الخارج، تم تسجيلها باسم الغير كمالكين، دون علمهم، وقدم مديرو شركة في برشلونة هوياتها ووثائقها.

    

تورط لاعبين في الاتجار غير المشروع بالسيارات الراقية

رياضة

كرة القدم

الشرطة الاسبانية

أوروس

لامبورغيني

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