الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر
أصدرت محكمة الجنايات حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف
أصدرت محكمة الجنايات الاسبانية، حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف في 27 تشرين االثاني - نوفمبر 2022، قبل مباراة بورغوس وريال سرقسطة.
وحكمت المحكمة على المتهمين الستة، بتهمة الإخلال بالأحداث الرياضية، مع ظروف مشددة من التمييز، بالسجن لمدة 4 أشهر و15 يوما، وحظر الاقتراب من الملاعب الرياضية لمدة عامين.
ويسعى النظام القضائي في اسبانيا الى ارسال رسالة قوية ضد إفلات المتورطين في أحداث العنف في الرياضة من العقاب.