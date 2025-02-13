الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر

أصدرت محكمة الجنايات حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف

أصدرت محكمة الجنايات الاسبانية، حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف في 27 تشرين االثاني - نوفمبر 2022، قبل مباراة بورغوس وريال سرقسطة.

وحكمت المحكمة على المتهمين الستة، بتهمة الإخلال بالأحداث الرياضية، مع ظروف مشددة من التمييز، بالسجن لمدة 4 أشهر و15 يوما، وحظر الاقتراب من الملاعب الرياضية لمدة عامين.

ويسعى النظام القضائي في اسبانيا الى ارسال رسالة قوية ضد إفلات المتورطين في أحداث العنف في الرياضة من العقاب.







