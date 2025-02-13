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الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر

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الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:34
الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر

أصدرت محكمة الجنايات حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف

أصدرت محكمة الجنايات الاسبانية، حكما بحق المتهمين بالتورط في حادثة عنف في 27 تشرين االثاني - نوفمبر 2022، قبل مباراة بورغوس وريال سرقسطة.
وحكمت المحكمة على المتهمين الستة، بتهمة الإخلال بالأحداث الرياضية، مع ظروف مشددة من التمييز، بالسجن لمدة 4 أشهر و15 يوما، وحظر الاقتراب من الملاعب الرياضية لمدة عامين.
ويسعى النظام القضائي في اسبانيا الى ارسال رسالة قوية ضد إفلات المتورطين في أحداث العنف في الرياضة من العقاب.



الحُكم على متورطين بأحداث عنف بالسجن 4 أشهر

رياضة

كرة القدم

بورغوس

ريال سرقسطة

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