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بوفون في سيرته الذاتية: برشلونة أبكاني وميسي .. ما أجمله

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بوفون في سيرته الذاتية: برشلونة أبكاني وميسي .. ما أجمله
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:37
بوفون في سيرته الذاتية: برشلونة أبكاني وميسي .. ما أجمله

السيرة الذاتية في كتاب طرحه جيانلويجي بوفون

"السقوط والنهوض مرة أخرى"، هو عنوان السيرة الذاتية في الكتاب الذي طرحه جيانلويجي بوفون، أسطورة كرة القدم الإيطالية، وحارس مرمى منتخب "الآزوري".
في المقدمة، كشف بطل العالم 2006، أنه لا يشتاق إلى كرة القدم بسبب الضغوط والمشاعر القوية التي رافقت مسيرته، وقال "لا أشتاق لكرة القدم ولا أشتاق للمباريات بسبب المشاعر والضغوط التي تعرضت إليها، ولا أريد مطلقا اختبارها من جديد".
واستعاد بوفون في الكتاب ذكريات خسارة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 أمام برشلونة، حيث اعترف بأنه بكى مع زوجته إيلاريا بعد المباراة "كنت أعانق زوجتي إيلاريا ونبكي سويا في الخامسة والنصف صباحا .. عدت للمنزل من برلين وكنا نشعر بالصدمة من الهزيمة".
وأضاف "بقيت في غرفة المعيشة، لم نتفوه بكلمة واحدة، كنا نغير ملابسنا بعد الدخول للمنزل، وبعد ذلك تعانقنا، وبكينا لخمس دقائق قبل الذهاب للنوم".
وكتب بوفون "خضت المباراة وأنا في سن 37 عاما، كان فخرا كبيرا، ميسي طلب مني قميصي، قلت لنفسي ما أجمله ونظرت لنفسي بعيون مختلفة حينها".
وعن كونه أفضل حارس في تاريخ كرة القدم، أجاب بوفون "لا أنظر لنفسي هكذا، لا أحب التباهي، أحترم الجميع، ربما كنت من أفضل 3 أو 4 حراس في التاريخ".




بوفون في سيرته الذاتية: برشلونة أبكاني وميسي .. ما أجمله

رياضة

كرة القدم

السقوط والنهوض مرة أخرى

جيانلويجي بوفون

ميسي

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