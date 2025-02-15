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كيم جونغ أون يمنع الكوريين الشماليين من مشاهدة مباريات توتنهام

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كيم جونغ أون يمنع الكوريين الشماليين من مشاهدة مباريات توتنهام
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كرة القدم

2025-02-15 | 02:56
كيم جونغ أون يمنع الكوريين الشماليين من مشاهدة مباريات توتنهام

يجلس 26 مليون مواطن في كوريا الشمالية لمشاهدة مباريات كرة القدم

أصدر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أوامر بمنع عرض مباريات نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي في بلاده.

ويجلس 26 مليون مواطن في كوريا الشمالية لمشاهدة مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نشرة أخبار الخامسة مساءً، لكن النظام لا يعرض أي مباريات يشارك فيها لاعبون من الغريم والجار كوريا الجنوبية.

وهذا يعني أن فريق توتنهام المتعثر وقائده سون هيونج مين، لا يظهران أبداً في النسخة الكورية الشمالية من برنامج "ماتش أوف ذا داي"، كما أغفلت التغطية في العام الماضي هوانج هي تشان، لاعب ولفرهامبتون واندررز وكيم جي سو الذي يلعب في برينتفورد.

ويتمّ عرض المباريات على قناة KCTV التي تديرها الدولة، بعد أربعة أشهر من لعبها، وقال تقرير صادر عن مشروع 38 نورث التابع لمركز ستيمسون ومقرّه واشنطن إنّ جداول البرامج التلفزيونية مليئة بالدعاية، لكن الرياضة هي "واحدة من اللحظات القليلة التي لا يحاول فيها التلفزيون الحكومي إرسال رسالة علنيّة أو مبطّنة لمشاهديه".

وذكر التقرير أنه في عام 2023، عرضت قناة KCTV مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وتم تقصير مدة المباريات من 90 دقيقة إلى 60 دقيقة، ومن شبه المؤكّد أنّ ذلك يعدّ انتهاكا لحقوق النشر.

كيم جونغ أون يمنع الكوريين الشماليين من مشاهدة مباريات توتنهام

رياضة

كرة القدم

كيم جونغ أون

توتنهام

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