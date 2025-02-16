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محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري

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محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري
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كرة القدم

2025-02-16 | 04:40
محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري

أعلن رئيس النادي الأهلي قراره بالابتعاد بشكل مؤقت

أول أمس الجمعة، أعلن رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قراره بالابتعاد بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه لأسباب صحية.
وذكر الإعلامي والنجم السابق أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي التلفزيونية، إن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم، كما يواجه مشكلة في الشعيرات الدموية في المخ تم علاجها قبل أن تُطل الآلام مجدداً، وقال أن نتائج الفحوصات الأخيرة للخطيب مطمئنة.
وقال الخطيب  مساء الجمعة خلال حفل "أخبرت زملائي في آخر اجتماع لمجلس إدارة، أنه بعد انتهاء شهر يناير (كانون الثاني) وملف الاستاد، أشعر براحة في داخلي، وأحتاج للابتعاد لفترة، بعد إذنكم سأبتعد وخلال فترة سأجري أشعات جديدة".



محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري

رياضة

كرة القدم

النادي الأهلي

محمود الخطيب

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