فيديو - مشجعو توتنهام احتجّوا على رئيس النادي

🚨⚪️ Tottenham fans are protesting against their ownership and chairman Daniel Levy before the match against the Manchester United match today.



One individual countered that with a 'LEVY IN' sign. (@Wheddsta) pic.twitter.com/3YGLUfm8lP — EuroFoot (@eurofootcom) February 16, 2025

قبل مواجهة فريقهم مع مانشستر يونايتد، احتج مشجعو توتنهام على رئيس مجلس إدارة النادي دانيال ليفي، والنتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم.وعلى الرغم من الاحتجاجات، تغلب توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف سجله جيمس ماديسون في الدقيقة 13 من المباراة المحتسبة ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي.ومع ذلك، يحتل توتنهام مركزاً لا يليق به، اذ انهى الجولة في المرتبة 11 برصيد 30 نقطة، على بُعد ثلاثين نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تراجع مانشستر يونايتد الى المرتبة 15 برصيد 29 نقطة، على بُعد 12 نقطة عن مراكز الهبوط.اشارة الى ان توتنهام هزم مانشستر يونايتد ثلاث مرات هذا الموسم (3-0) و(4-3) و(1-0) بقيادة المدربين روبن أموريم وتن هاغ.