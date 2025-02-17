فيديو - مشجعو توتنهام احتجّوا على رئيس النادي

قبل مواجهة فريقهم مع مانشستر يونايتد، احتج مشجعو توتنهام على رئيس مجلس إدارة النادي دانيال ليفي، والنتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم.
وعلى الرغم من الاحتجاجات، تغلب توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف سجله جيمس ماديسون في الدقيقة 13 من المباراة المحتسبة ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي.
ومع ذلك، يحتل توتنهام مركزاً لا يليق به، اذ انهى الجولة في المرتبة 11 برصيد 30 نقطة، على بُعد ثلاثين نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تراجع مانشستر يونايتد الى المرتبة 15 برصيد 29 نقطة، على بُعد 12 نقطة عن مراكز الهبوط.
اشارة الى ان توتنهام هزم مانشستر يونايتد ثلاث مرات هذا الموسم (3-0) و(4-3) و(1-0) بقيادة المدربين روبن أموريم وتن هاغ.