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رونالدو يصف نجم ريال مدريد السابق الذي بأنه أسوأ زميل

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رونالدو يصف نجم ريال مدريد السابق الذي بأنه أسوأ زميل
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كرة القدم

2025-02-17 | 00:58
رونالدو يصف نجم ريال مدريد السابق الذي بأنه أسوأ زميل

منذ فترة قصيرة فاز ببطولة بوكر بقيمة 50 مليون دولار

اختار رونالدو، أسطورة البرازيل وريال مدريد، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق توماس جرافيسن، كأسوأ زميل له في الفريق على الإطلاق.
وانتقل جرافيسن إلى ريال مدريد في كانون الثاني - يناير 2005، بعد أن قضى أربعة مواسم ونصف في إيفرتون، الذي حصل على 2.5 مليون جنيه إسترليني.
وفي اللوس بلانكوس، لعب جرافيسن إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم، بما في ذلك أيقونة السيليساو، رونالدو نازاريو، الذي وصف لاعب الوسط الدانماركي بأنه أسوأ زميل شاركه غرفة الملابس.
وفي حديثه مع زميله روماريو في منتخب البرازيل، على قناته على يوتيوب، قال رونالدو "كان هناك واحد في ريال مدريد، كان أضحوكة، إنّه جرافيسن، كان لاعب وسط دانماركي، كان رجلًا رائعاً حقا، ومنذ فترة قصيرة فاز ببطولة بوكر بقيمة 50 مليون دولار أو شيء من هذا القبيل .. لكن في كرة القدم، كان سيئاً للغاية".
واستمرت فترة جرافينسن في سانتياجو برنابيو 18 شهرا فقط، حيث اكتسب سمعة في إسبانيا بكونه لاعب كرة قدم حاد الطباع وخشن، وقد دخل في شجار مع روبينيو خلال إحدى الحصص التدريبية، كما قيل إنه أسقط أسنان رونالدو.
وقال فابيو كابيلو، مدرب ريال مدريد آنذاك، عن سلوك لاعب الوسط "إنه غريب الأطوار بعض الشيء، أنا لا أعبث معه، إنه يعمل بشكل جيد من الناحية التكتيكية، وهو سلوكه هكذا، وأنا لا أحب ذلك، كل شيء يجب أن يتم كما يريد هو".
وبعد رحيله عن العملاق الإسباني في 2006، قضى لاعب الوسط موسما في سيلتك قبل أن يعود إلى جوديسون بارك على سبيل الإعارة في موسم 2007-2008، وقد أعلن اعتزاله في كانون الثاني - يناير 2009.


رونالدو يصف نجم ريال مدريد السابق الذي بأنه أسوأ زميل

رياضة

كرة القدم

رونالدو

وريال مدريد

توماس جرافيسن

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