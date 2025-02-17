زينتشينكو يخسر معركة قضائية ويضطر لإغلاق شركته

خسر معركة قضائية مع لجنة الاحتيال الضريبي

خسر أوليكساندر زينتشينكو، مدافع أرسنال، معركة قضائية مع لجنة الاحتيال الضريبي، في نزاع حول الضرائب غير المدفوعة.

وكانت شركة أليكس زينتشينكو إيمدج رايتس التي يملكها المدافع، محطّ أنظار مسؤولي الضرائب بسبب فاتورة ضريبيّة غير مدفوعة تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات.

ووفقا لصحيفة ميرور، أظهرت أحدث حسابات الشركة التزامًا ضريبياً بقيمة 893,133 جنيها إسترلينيا في العام 2023 و834,164 في العام السابق، كما كان للمدافع قرض بقيمة 1.8 مليوناً من الشركة.

واستمعت المحكمة هذا الأسبوع إلى أنّه تمّ التوصّل إلى تسوية، ومن المقرر إغلاق الشركة في آذار - مارس المقبل.

وكافح زينتشينكو للحصول على دقائق هذا الموسم في أرسنال، وقد أدى التعاقد مع ريكاردو كالافيوري في الصيف الماضي إلى تحوّله على مجرد دور مساعد في مركز الظهير الأيسر، قبل أن يؤدّي ظهور مايلز لويس سكيلي البالغ من العمر 18 عاماً إلى تراجعه أكثر في الترتيب.

ويتنافس اللاعب أيضا مع كيران تيرني على دقائق محدودة، وكان من المتوقع أن يغادر النادي في سوق الانتقالات الشتويّة ولكن لم هذه الخطوة تتحقق.

ويستضيف المدفعجية فريق وست هام يوم السبت المقبل على أمل مواصلة الضغط على ليفربول، ولكن من غير المرجح أن يُمنح اللاعب الأوكراني فرصة اللعب أساسيا.





