من "ظلّ كريستيانو رونالدو" الى قتيل على الجبهة

تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية بنهاية حزينة لإحدى المواهب

تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية، بنهاية حزينة ومؤلمة، لإحدى المواهب التي كانت يوما ما تمثل مستقبل خط الدفاع للمنتخب الروسي.

نتحدث هنا عن المدافع الروسي أليكسي بوغايف، الذي كان هدفا لكبار أندية أوروبا، وبينها تشيلسي الانجليزي في فترة رئاسة مواطنه رومان أبراموفيتش، قبل أن يُقتل في فترة رأس السنة الفائتة في غارة أوكرانية على الكتيبة التي يخدم معها.

وكان بوغاييف تألق في خط الدفاع الروسي، خلال بطولة "يورو 2004"، حين خاض مباراة كبيرة أمام كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال، وأمام منتخب اليونان الذي حصد اللقب.





