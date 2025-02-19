وريث كارلو أنشيلوتي قد لا يكون تشابي ألونسو

لطالما أحاطت التكهّنات بمستقبل كارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد

لطالما أحاطت التكهّنات بمستقبل كارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد، وهناك احتمال لرحيله في نهاية الموسم، على الرغم من أنّ عقده مع النادي الملكي لن ينتهي حتّى صيف 2026.

وأفادت تقارير أنّ ريال مدريد مستعد لإقالة أنشيلوتي في نهاية الموسم إذا فشل الفريق في الفوز بأي ألقاب، وتشير التوقعات إلى أن تشابي ألونسو سيكون بديلاً له، مع استعداد باير ليفركوزن لعدم الوقوف في طريق المدرب الذي قاده إلى أول لقب في الدوري الألماني خلال موسم 2023-24.

ويبدو الإسباني ألونسو المرشح الأوفر حظاً لدى إدارة ريال مدريد، ولكن يبدو أنه ليس المرشح الوحيد لخلافة كارلو أنشيلوتي.

فوفقاً لتقارير في إنجلترا، فإنّ مدرب رايو فاليكانو السابق أندوني إيراولا، الذي يتولى حالياً تدريب بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مطروح هلى الطاولة

وقد أصبح إيراولا من أكثر المدربين إثارة للإعجاب في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ صنع العجائب في رايو، وهو الآن يضع بصمته في كرة القدم الإنجليزية، حيث يحتل فريقه المركز الخامس في الدوري.

وإذا كان ألونسو هو الخطة الأولى، فإن إيراولا سيكون الخطة البديلة لريال مدريد، وقد تم ربطه بانتظام ببعض الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل توتنهام هوتسبير.

من المؤكّد أن إيراولا يقدّم أداءً رائعاً في إنجلترا في الوقت الحالي، ولن يكون من المفاجئ رؤيته يحقق قفزة في العامين المقبلين، وريال مدريد هو أكثر نادٍ قد يحلم أيّ مدرّب بتدريبه والتطوّر فيه، على الرغم من أن ألونسو لا يزال المرشح الأوفر حظاً لخلافة أنشيلوتي.







