هبوط اضطراري لطائرة رونالدو الخاصة .. اليكم السبب

Cristiano Ronaldo's new private jet is a Bombardier Global Express 6500, with various sources reporting its price to be around €50 million to €75 million, which translates to approximately $54 million to $81 million. pic.twitter.com/J4GTpOg7Ln — Shourajit Saikia (@ShourajitSaikia) February 18, 2025

علقت طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، في مطار مانشستر بعد اكتشاف مشكلة فنية.فقد هبطت طائرة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والتي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني، من طراز بومباردييه جلوبال إكسبرس 6500 في مانشستر يوم الجمعة، فيما لا يزال سبب وصولها إلى المدينة غير معروف، وهو محل جدل بين مشجعي كرة القدم.ولن تذهب الطائرة الفاخرة التي تحمل صورة احتفال رونالدو وشعار CR7، إلى أي مكان، في أي وقت قريب، بعد أن تمّ رصد شرخ في إحدى نوافذها.ولن يُسمح للطائرة بمغادرة المطار حتى يتم إصلاح الشق، حيث ينتظر المهندسون حاليّاً شحن القطعة البديلة، وهي شوهدت بجوار تلك التي أقلّت بعثة مانشستر سيتي إلى مدريد لخوض مباراة الإياب من تصفيات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء.ويقال إن رونالدو، لاعب النصر السعودي، البالغ من العمر 49 عاما، أنفق الكثير من المال على طائرته الفاخرة العام الماضي، ومن غير المعروف ما إذا كان النجم البرتغالي على متنها عندما وصلت إلى مانشستر.