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هبوط اضطراري لطائرة رونالدو الخاصة .. اليكم السبب

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هبوط اضطراري لطائرة رونالدو الخاصة .. اليكم السبب
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كرة القدم

2025-02-19 | 01:14
هبوط اضطراري لطائرة رونالدو الخاصة .. اليكم السبب

تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني

علقت طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، في مطار مانشستر بعد اكتشاف مشكلة فنية.
فقد هبطت طائرة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والتي تبلغ قيمتها 61  مليون جنيه إسترليني، من طراز بومباردييه جلوبال إكسبرس 6500 في مانشستر يوم الجمعة، فيما لا يزال سبب وصولها إلى المدينة غير معروف، وهو محل جدل بين مشجعي كرة القدم.
ولن تذهب الطائرة الفاخرة التي تحمل صورة احتفال رونالدو وشعار CR7، إلى أي مكان، في أي وقت قريب، بعد أن تمّ رصد شرخ في إحدى نوافذها.
ولن يُسمح للطائرة بمغادرة المطار حتى يتم إصلاح الشق، حيث ينتظر المهندسون حاليّاً شحن القطعة البديلة، وهي شوهدت بجوار تلك التي أقلّت بعثة مانشستر سيتي إلى مدريد لخوض مباراة الإياب من تصفيات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء.
ويقال إن رونالدو، لاعب النصر السعودي، البالغ من العمر 49 عاما، أنفق الكثير من المال على طائرته الفاخرة العام الماضي، ومن غير المعروف ما إذا كان النجم البرتغالي على متنها عندما وصلت إلى مانشستر.






هبوط اضطراري لطائرة رونالدو الخاصة .. اليكم السبب

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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