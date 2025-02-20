انسحاب نادي صيني من دوري أبطال آسيا لأسباب سياسية

وقعت فوضى في دوري أبطال آسيا خلال اليوم الأخير من "مرحلة الدوري"

وقعت فوضى في دوري أبطال آسيا خلال اليوم الأخير من "مرحلة الدوري"، حيث أعلن نادي شاندونغ تايشان الصيني يوم أمس الأربعاء أنه لن يلعب مباراته ضد أولسان الكوري الجنوبي بسبب "مشاكل جسدية للاعبيه".

كان لدى شاندونغ خيارات جادة للاستمرار في المنافسة إذا فاز بمباراته، وتأهل الى أدوار خروج المغلوب، ولكن تم طرده مباشرة من المسابقة لانتهاكه المادة 5-2 من قوانين المسابقة.

وقبل ساعات فقط من المباراة في كوريا الجنوبية، أصدر النادي الصيني بياناً جاء فيه "بسبب الانزعاج الجسدي الشديد بين أعضاء الفريق، لا يمكننا تشكيل تشكيلة للمشاركة، وبالتالي، لن نلعب مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو عذر لم يصدقه أحد".

وكشف مواقع صحفية، أن الانسحاب يحمل خلفية سياسية، اذ تعرض شاندونغ لانتقادات، بعد تورط مشجعيه في استفزازات أطلقوها سابقاً تجاه نادي غوانجهو الكوري الجنوبي، وعرضوا صوراً لرئيس كوريا الجنوبية السابق، تشون دو هوان.

وكان هوان هو العقل المدبّر لحركة 18 أيار - مايو لإرساء الديمقراطية في البلاد، وفي تلك الفترة، خرج المحتجون في مدينة غوانجهو إلى الشوارع، للاحتجاج ضده، فأمر بقمعهم، ما تسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين.







