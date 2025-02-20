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المدعي العام يطلب محاكمة نابولي ورئيسه

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المدعي العام يطلب محاكمة نابولي ورئيسه
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كرة القدم

2025-02-20 | 01:50
المدعي العام يطلب محاكمة نابولي ورئيسه

يتعلق الامر بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين في العام 2020

طلب مكتب المدعي العام في روما يوم أمس الأربعاء، تقديم الإيطالي أوريليو دي لورينتيس، الرئيس والمساهم الأكبر في نادي نابولي، إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال المحاسبي المحتمل، فيما يتعلق بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين في العام 2020 من نادي ليل الفرنسي.
ويعتقد أن الاحتيال المحاسبي قد حدث في السنوات المالية 2019 و2020 و2021، وقد طلب الادعاء تقديم نابولي كشركة إلى المحاكمة، والإيطالي أندريا شيافيلي، اليد اليمنى لدي لورينتيس أيضاً، ويضم الملف انتقال كوستاس مانولاس اليوناني من روما.
وكلف شراء المهاجم النيجيري المعار حاليا الى غلطة سراي النادي الايطالي ما يزيد قليلا عن 71 مليون يورو، وهو أكبر استثمار في تاريخه، وافق النادي على دفعه على مدى خمس سنوات، على الرغم من أنه دفع 50 مليوناً وأدرج في الاتفاق مع ليل انتقال 4 لاعبين شباب بقيمة تزيد قليلا عن 21 مليون يورو.
والمشكلة هي أن اللاعبين الشباب، أوريستيس كارنيزيس وكلاوديو مانزي وسيرو بالميري ولويجي ليجوري، لم يلعبوا أبدا مع ليل، وانتهى بهم المطاف في فرق الدرجة الثالثة أو ما شابه، ما يُصعّب مهمة تحديد القيمة الحقيقية لكل منهم.







المدعي العام يطلب محاكمة نابولي ورئيسه

رياضة

كرة القدم

أوريليو دي لورينتيس

نابولي

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