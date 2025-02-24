الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مويس كين يُنقل من الملعب إلى المستشفى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مويس كين يُنقل من الملعب إلى المستشفى
A-
A+

كرة القدم

2025-02-24 | 00:45
فيديو - مويس كين يُنقل من الملعب إلى المستشفى

بعد أن انهار على أرض الملعب

نُقل مويس كين، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق إلى المستشفى، بعد ظهر يوم أمس الأحد، بعد أن انهار على أرض الملعب.
وكان كين، الذي يلعب الآن مع فيورنتينا، يشارك في مباراة فريقه ضدّ هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، عندما تعرض لاصطدام ثلاثي مع بافيل داويدوفيتش ودييجو كوبولا خلال الشوط الثاني.
وبعد لحظات، ، سقط كين واصطدم رأسه على الأرض، ليتبيّن أنّه يعاني من جرح كبير فوق عينه اليسرى فضمده الطاقم الطبي لفيورنتينا، وتمكّن من العودة إلى أرض الملعب، قبل أن ينهار مرة أخرى، فيتم استدعاء الطاقم الطبّي، ووضع دعامة للرقبة، ونقله إلى سيارة إسعاف ومنها الى المستشفى.
ومع استئناف اللعب، انتزع فيرونا الفوز (1-0) في الوقت بدل الضائع بفضل هدف أنطوان بيرندي، تاركًا الفيولا في المركز السادس بفرق خمس نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.
ويحتل إنتر ميلان الصدارة حالياً، حيث اشتعل السباق على اللقب في وقت سابق من بعد ظهر يوم الأحد بعد أن فاجأ كومو الجميع بالفوز على نابولي.
وانضم كين إلى فيورنتينا في الصيف، بعد أن أمضى أربع سنوات في إيفرتون بين عامي 2019 و2023، وسجل 19 هدفاً في 29 مباراة في جميع المسابقات مع النادي.


فيديو - مويس كين يُنقل من الملعب إلى المستشفى

رياضة

كرة القدم

مويس كين

الدوري الإنجليزي الممتاز

فيورنتينا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أرقام مذهلة .. لأول مرة في مسيرة بيب غوارديولا
بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"
02:09

أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة

02:09

أندريس إنييستا يتجاهل ميسي عند اختياره "أفضل خمسة لاعبين في التاريخ"

أغفل أندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل
02:08

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل

كان على رادار كارلو أنشيلوتي لعدة أشهر

02:08

فيديو - مدافع ريال مدريد عبر من المرمى الى المرمى وسجّل

كان على رادار كارلو أنشيلوتي لعدة أشهر

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي
01:58

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي

إيقاف الحكم المكسيكي لمدّة ستة أشهر

01:58

معاقبة حكم بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب ليونيل ميسي

إيقاف الحكم المكسيكي لمدّة ستة أشهر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025