فيديو - مويس كين يُنقل من الملعب إلى المستشفى

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Moise Kean colapsou em campo. Tinha sofrido uma forte pancada na cabeça minutos antes



pic.twitter.com/0ZbhZLJFhx — 𝖣𝖠𝖵𝖨𝖣𝖲 (@d20fernandes) February 23, 2025

نُقل مويس كين، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق إلى المستشفى، بعد ظهر يوم أمس الأحد، بعد أن انهار على أرض الملعب.وكان كين، الذي يلعب الآن مع فيورنتينا، يشارك في مباراة فريقه ضدّ هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، عندما تعرض لاصطدام ثلاثي مع بافيل داويدوفيتش ودييجو كوبولا خلال الشوط الثاني.وبعد لحظات، ، سقط كين واصطدم رأسه على الأرض، ليتبيّن أنّه يعاني من جرح كبير فوق عينه اليسرى فضمده الطاقم الطبي لفيورنتينا، وتمكّن من العودة إلى أرض الملعب، قبل أن ينهار مرة أخرى، فيتم استدعاء الطاقم الطبّي، ووضع دعامة للرقبة، ونقله إلى سيارة إسعاف ومنها الى المستشفى.ومع استئناف اللعب، انتزع فيرونا الفوز (1-0) في الوقت بدل الضائع بفضل هدف أنطوان بيرندي، تاركًا الفيولا في المركز السادس بفرق خمس نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.ويحتل إنتر ميلان الصدارة حالياً، حيث اشتعل السباق على اللقب في وقت سابق من بعد ظهر يوم الأحد بعد أن فاجأ كومو الجميع بالفوز على نابولي.وانضم كين إلى فيورنتينا في الصيف، بعد أن أمضى أربع سنوات في إيفرتون بين عامي 2019 و2023، وسجل 19 هدفاً في 29 مباراة في جميع المسابقات مع النادي.