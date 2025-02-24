غيراسي يُدهش الملاعب الألمانية بسوبر هاتريك ورصيد غنيّ

سجل غيراسي "سوبر هاتريك" في المباراة

قاد اللاعب الدولي سيرهو غيراسي، فريقه بروسيا دورتموند الى فوز كبير على ضيفه يونيون برلين (6-0) في الجولة 23 من الدوري الالماني.

وسجل غيراسي "سوبر هاتريك"، في المباراة، رافعاً رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم الى 13 هدفاً، على بُعد ثمانية أهداف عن هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز العاشر في الترتيب برصيد 32 نقطة، فيما يحتل برلين المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وبات رصيد غيراسي 23 هدفاً في كل المسابقات، وست تمريرات حاسمة، في رصيد مذهل للاعب الغيني - الفرنسي المولد، البالغ 28 عاماً.





