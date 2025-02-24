برشلونة يضم موهبة غانيّة شابة الى فريقه

كان يتدرب في مرافق النادي لبضعة أسابيع

كان يتدرب في مرافق النادي لبضعة أسابيع، حتى أنه ظهر في صور على الشبكات الاجتماعية، لكن التأكيد الرسمي لحلوله في نادي برشلونة كان غائبا، وهو ما حدث أخيرا يوم السبت.

فقد أعلن النادي عن التعاقد مع حافظ غاريبا، قلب الدفاع الذي بلغ من العمر 18 عاما، والذي انضم إلى "Juvenil B"، ووقع عقدا بصحبة مدير كرة القدم التكوينية، خوسيه رامون ألكسانكو، ومنسق كرة القدم سيرجي ميلا.

إنه مدافع غاني، ولد في عام 2007، وذو حجم وقوة كبيرين، وقد صقل نفسه تقنيا وتكتيكيا في مدرسة مارسيت المرموقة، حيث لفت انتباه برشلونة والأندية الأخرى المهتمة بالمواهب الشابة.

وعلى الرغم من أنه سيكتسب إيقاعا تنافسيا في الفريق بقيادة بول بلاناس، إلا أن هناك العديد من التوقعات على تقدمه، حيث يمكنه قريباً مد يد العون لفريق "Juvenil A" بقيادة جوليانو بيليتي، والذي لديه جدول زمني صعب للغاية مع الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أمم أوروبا للشباب.







