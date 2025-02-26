هل يتم إيقاف جوزيه مورينيو ستة أشهر؟

تمت إحالة جوزيه مورينيو إلى اللجنة التأديبية

تمت إحالة جوزيه مورينيو إلى اللجنة التأديبية بسبب تعليقاته ضد ماورو إيكاردي وتصرفاته في المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين فريقه فنربهشة وغلطة سراي.

كما تم تضمين أوكان بوروك والعديد من أعضاء طاقم التدريب في الإحالة، وإدراج المهاجم الأرجنتيني في القائمة على الرغم من عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة، بتهمة "انتهاك اللوائح".

وقد يواجه المدرب البرتغالي إيقافا لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا ثبتت إدانته، بالإضافة إلى غرامة مالية، وفقاً لتقرير الحكم، مع العلم أنه لأول مرة منذ 55 عاما، يقود حكم أجنبي هو سلافكو فينتشيتش مباراة في الدوري التركي، بسبب شكاوى من التحكيم المحلي.







