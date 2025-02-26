تحوّل جذري في مسيرة مسعود أوزيل والسبب ... أردوغان

أجرى النجم الألماني السابق مسعود أوزيل تغييراً جذرياً في مسيرته

أجرى النجم الألماني السابق مسعود أوزيل تغييراً جذرياً في مسيرته، بل تحوّلاً، حيث انتُخب عضواً في المجلس المركزي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتبر هذا المجلس مسؤولاً عن اتخاذ القرارات في حزب العدالة والتنمية، وقد جرى انتخاب نجم ريال مدريد وآرسنال السابق، عضواً فيه خلال المؤتمر الذي عُقد في العاصمة أنقرة، وتخلله اعادة انتخاب إردوغان، للمرة التاسعة رئيساً للحزب الموجود في السلطة منذ العام 2002.

وكان أردوغان ضيف الشرف في حفل زفاف بطل أوروبا 2019 على ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غول، ويبدو أنه حسم أمره تماماً لجهة الابتعاد عن رمزيته في ألمانيا، وهو الذي اتهم سابقاً اتحاد كرة القدم فيها بالعنصرية.











