زين الدين زيدان يستثمر في رياضة بعيداً عن كرة القدم

بدأ استثمارا ضخما بقيمة أربعة ملايين جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، بدأ استثمارا ضخما بقيمة أربعة ملايين جنيه إسترليني، في مركز جديد للعبة البادل في فرنسا، يضم 13 ملعباً، بالإضافة إلى ملعبين لكرة القدم الخماسية، وملعب للكرة الطائرة الشاطئية.

وسوف يتم بناء المجمع في مدينة آكس أون بروفانس، بدءاً من أوائل العام المقبل، وسيتركز الجهد فيه على لعبة البادل، التي تجمع بين التنس والإسكواش، والتي تنتشر بسرعة كبيرة جداً، وجذبت أنظار العديد من نجوم وأساطير كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وفي هذا المجال، اشترى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مركزا في مدينة لشبونة، وافتتح الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش مركزا في السويد، وتحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي عن إدمانه لهذه الرياضة.



















