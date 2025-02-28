وفاة لاعب ريال مدريد عن 48 عاماً

بدأ مغامرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد للشباب

توفي خافيير دورادو بيلسا، 48 عاماً، اللاعب السابق لريال مدريد وريال مايوركا وسبورتنج، من بين أندية إسبانية أخرى، امس بعد معاناة مع سرطان الدم.

بدأ مغامرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد للشباب، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في العام 1999 في مباراة كأس الملك ضد فالنسيا .

في الموسم التالي، لعب 7 مباريات وأكثر من 400 دقيقة تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي، وانتهى به الأمر بإعلانه بطلا لأوروبا في باريس ضد فالنسيا .

بعد مغادرته "الفريق الأبيض"، جرب المدافع إعارتين إلى سالامانكا وسبورتنج، في الدرجة الثانية الإسبانية، قبل أن ينتهي به الأمر إلى رايو فاليكانو في صيف العام 2002.

بعد موسم، عاد إلى سبورتنج لثلاثة مواسم، ثم انضم الى ريال مايوركا، لكنه عاد في العام 2011 ووقع لموسم مع أتلتيكو بالياريس في الدرجة الثانية، وعلق حذائه في سن 35.

كان دورادو يحارب السرطان منذ العام 2022، وخضع بعد عامين لعملية زرع نخاع عظمي، وقد أصدر ريال مدريد بيانا رسميا ودع فيه اللاعب السابق في أكاديمية الشباب والفريق الأول.







