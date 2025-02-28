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حدثٌ نادر: انقطاع الكهرباء في ملعب ويمبلي

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حدثٌ نادر: انقطاع الكهرباء في ملعب ويمبلي
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:14
حدثٌ نادر: انقطاع الكهرباء في ملعب ويمبلي

واقعة نادرة الحدوث حصلت في ملعب ويمبلي

واقعة نادرة الحدوث حصلت في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، تمثلت بانقطاع الكهرباء أثناء المباراة التي انتهت الى فوز سيدات إنجلترا على سيدات إسبانيا بهدف لجيسيكا بارك في الدقيقة 33، في حضور 46 ألفا و500 متفرج.
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن الكهرباء انقطعت عن ملعب ويمبلي في الدقيقة 52 في مشهد نادر، ما دفع بالجماهير إلى إضاءة هواتفهم النقالة.
وبقيت لوحات الإعلانات مضاءة، قبل أن يتمكن موظفو ملعب ويمبلي من إعادة تشغيل الأضواء وسط هتافات الجماهير، وتسبب الموقف الغريب في تعليقات ساخرة من الجمهور حيث كتب أحدهم "أسرعوا ضعوا جنيهاً استرلينياً في العداد".


حدثٌ نادر: انقطاع الكهرباء في ملعب ويمبلي

رياضة

كرة القدم

ملعب ويمبلي

لندن

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