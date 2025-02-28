فيديو - نجوم يتقدمهم ميسي في الحانة .. فما السبب؟

😅 Te sientas en un bar a ver un partido de la Champions y terminas con Messi, Suárez, Henry y Putellas... ¡Top!pic.twitter.com/nit9VdXzT2 — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) February 27, 2025

عادت Lay's، العلامة التجارية المعروفة في العالم لرقائق البطاطس والوجبة الخفيفة الرسمية لدوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات، للعام الثالث على التوالي، مع شعار (No Lay's .. No Game).هذا العام، رحبت الحملة بأليكسيا بوتيلاس كسفيرة جديدة للعلامة التجارية، لتنضم إلى تييري هنري وليونيل ميسي ولويس سواريز في أول "Lay's Crawl" في العالم على الإطلاق.تبدأ المغامرة في برشلونة مع أليكسيا بوتيلاس وتييري هنري، وتستمر في ميامي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، ما يفاجئ المعجبين في كل محطة.وقالت أليكسيا بوتيلاس "أنا من مشجعي كرة القدم، ولا يوجد شيء مثل مشاهدة مباراة جيدة مع الأصدقاء، لقد كانت القدرة على مفاجأة المعجبين شرفا".كما سلط ميسي الضوء على التجربة "لقد استمتعت أنا ولويس كثيرا في ميامي، ليس من السهل علينا مشاهدة مباراة في حانة كمشجعين منتظمين، لذلك كان يوما خاصا".بالنسبة لهنري، فإن الحملة لها قيمة خاصة "مشاهدة كرة القدم هي حدث اجتماعي، عندما كنت طفلا تابعت مع والدي بينما كنا نأكل رقائق البطاطس، والآن أنقل هذا التقليد إلى عائلتي، فالأمر كله يتعلق بمن تشاهد اللعبة معه".