لاعب وسط يوفنتوس السابق يخسر معركته مع السرطان

بعد صراع طويل مع سرطان الرئة

بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، توفي لاعب خط وسط يوفنتوس السابق نيكو هيدالجو، عن عمر ناهز 32 عاماً.

ورحل اللاعب الإسباني بعد معانة طويلة مع المرض الذي أجبره على الاعتزال في العام 2022 عندما كان يلعب في نادي إكستريمادورا المنحل.

وتمّ تكريم هيدالجو من قبل ناديه السابق غرناطة في مباراته ضد ملقا في آب - أغسطس 2022 بعد اعتزاله، وأكد الفريق الإسباني وفاته يوم أمس السبت في بيان نشره على منصات التواصل.

كما نشر قادش الإسباني، الذي لعب له هيدالجو بين عامي 2016 و2019، معزّيا بوفاة اللاعب، وقدّم راسينج سانتاندير، الذي شارك في 73 مباراة معه، خالص تعازيه في هذه الخسارة التي لا تعوّض.

وانضمّ هيدالغو إلى يوفنتوس في العام 2014 لكنه لم يشارك في أي مباراة مع العملاق الإيطالي، وبدلاً من ذلك قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في غرناطة وقادش.





