نادٍ يمنح مشجعيه تذاكر مجانية .. والسبب ليو ميسي

لم يلعب ليو ميسي في آخر مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم

لم يلعب ليو ميسي في آخر مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) كإجراء احترازي، اذ اراد المدرب خافيير ماسكيرانو أن يمنح نجمه قسطا من الراحة.

فاز انتر ميامي على مضيفه هيوستن دينامو (4-1)، فانفجر مشجعو الفريق المضيف على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات مثل "يا لها من مزحة في الدوري"، وكاعتذار، قرر النادي المضيف التخلي عن التذاكر لجميع المتضررين، لمباراة دينامو التالية في الدوري.

قوبل غياب ميسي برد سلبي للغاية، وسارع المشجعون إلى التعبير عن استيائهم، مثل "استعادة الأموال مقابل التذاكر"، وهو أمر أجبر هيوستن دينامو على الاعتذار، لأنه كان يأمل في أن يكون للملعب سعة كبيرة لرؤية ميسي وغيره من النجوم الكبار على الهواء مباشرة.

وجاء في البيان ما يلي "لم يشمل تقرير حالة اللاعب ليو ميسي، ولكن أفيد أنه لم يسافر إلى هيوستن، لسوء الحظ ، ليس لدينا سيطرة على من سيلعب للفريق المنافس".

في ظل الضجة والانتقادات التي أحاطت بهذا الحادث اتخذ النادي خطوات قبل المباراة ضد إنتر ميامي لحل المشكلة، وقرر تعويض أولئك الذين كانوا سيحضرون تلك المباراة بتذاكر مجانية للمباراة التالية في الاستاد الذي يتسع لـ22 ألف متفرج، وتراوحت تذاكر مشاهدة المباراة مباشرة من 80 دولارا إلى 200 دولاراً.







