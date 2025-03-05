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هدف ريال مدريد الثاني في مرمى أتلتيكو تسلل فاضح !!

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هدف ريال مدريد الثاني في مرمى أتلتيكو تسلل فاضح !!
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كرة القدم

2025-03-05 | 02:12
هدف ريال مدريد الثاني في مرمى أتلتيكو تسلل فاضح !!

تسبب في جدل تحكيمي لم يشاهده سوى القلة على أرض الملعب

كان فوز ريال مدريد (2-1) على ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مثيراً فنياً، لكنه تسبب في جدل تحكيمي، لم يشاهده سوى القلة على أرض الملعب.

في الهدف الثاني "للوس بلانكوس"، كان فينيسيوس جونيور في وضع تسلل، وعلى الرغم من أنه لم يلمس الكرة، يُعتقد أنه كان في طريق الكرة وكان متداخلاً وفق القانون مع حارس المرمى يان أوبلاك.

قال بافيل فرنانديز، المحلل في راديو ماركا، المحسوب على ريال مدريد "هناك تسلل في هدف إبراهيم دياز، فينيسيوس كان متسللاً على خط التسديد، وعلى بعد متر ونصف من أوبلاك، ولا يمكن لحارس مرمى أتليتي رؤية الكرة، لأن البرازيلي أمامه .. ليس لدي شك، إنه ليس خطأ الحكم، المشكلة هي أن حكم الفيديو المساعد لم ينبهه".

وحصل الجدل حتى في الاستوديو، فقال ميغيل أنخيل مينديز "بالنسبة لي، فينيسيوس مجرد شاهد ولم يتدخل، ولم يمنع الرؤية عن أوبلاك"، وقال إنريكي ماركيز "توربين أفضل حكم في العالم، ويتضح من الفيديو أنه لا يوجد أي شيء، وسيميوني، لم يقل أي شيء، ولم يشتك أحد في أتليتي".

أما ديفيد ميدينا فقال "من الواضح أن فينيسيوس في طريق الكرة، وما لم تتغير القاعدة، فإن ذلك يعاقب بداعي التسلل .. أفهم أنهم في البرنابيو اعتادوا على ذلك، لكنهم في أتليتي يرون أنه أمر صارخ، وهناك تسلل واضح".

المصدر: ماركا (بتصرّف)

 

هدف ريال مدريد الثاني في مرمى أتلتيكو تسلل فاضح !!

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إبراهيم دياز

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