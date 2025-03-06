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مؤتمر في برشلونة يتسبب بمأزق بسبب تشافي

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مؤتمر في برشلونة يتسبب بمأزق بسبب تشافي
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كرة القدم

2025-03-06 | 02:35
مؤتمر في برشلونة يتسبب بمأزق بسبب تشافي

أثار مؤتمر عُقد في برشلونة جدلاً واسعاً بسبب صورة غير لائقة

أثار مؤتمر عُقد في برشلونة جدلاً واسعاً بسبب صورة غير لائقة لتشافي هيرنانديز، أسطورة النادي والمدير الفني السابق للفريق.
فقد عُقد مؤتمر " Sports Tomorrow" يوم الثلاثاء في مقر نادي برشلونة تحت شعار "حافظ على الجذور، ابنِ المستقبل".
وركّز المؤتمر على تاريخ النادي الذي يمتد لـ125 عاماً، وكيف يمكن لإرثه أن يلهم الابتكارات المستقبلية في مجال الرياضة.
إلّا أنّه اتخذ منعطفًا غير متوقع، عندما قدم كريستيان تيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تيرف كوتش (Turfcoach) الألمانيّة المسؤولة عن العشب الجديد في ملعب كامب نو، عرضاً أثار الدهشة.
فوفقاً لـ"سبورت"، تضمّن العرض الذي قدّمه تيل صوراً فكاهية لتشافي، حيث أظهره في صورة بستاني يقطع العشب، وأخرى على رأسه عشب، ويبدو أنّ هذه الصور سخرت على ما يبدو من شكاوى تشافي المعروفة عن ظروف الملاعب خلال فترة عمله كلاعب ومدرب.
وفي حين كان القصد إضفاء روح الدعابة على العرض، إلّا أن اختيار الصور فاجأ الكثيرين، خاصةً وأنّ الحدث استضافه نادي برشلونة نفسه.
ويرى المنتقدون أن العرض لم يحترم أحد أساطير النادي، وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً بين المشجعين والمحللين، متسائلين عما إذا كان ينبغي لبرشلونة أن يسمح بمثل ذلك لرمز النادي في حدث رسمي.
في المقابل، قال مقرّبون من تشافي لصحيفة "The Athletic"، إنّ مدرّب البارسا السابق وعائلته شعروا بالصدمة وخيبة الأمل بسبب اللقطات، وأنّ الأمر كان مهيناً لأسطورة النادي، والأكثر إيلاماً أنه حصل في حدث استضافه النادي نفسه.
وسرعان ما اعتذر نادي برشلونة لمعسكر تشافي، ونفى وجود أي اتفاق تجاري مستمرّ مع الشركة، وذكر أنّ النادي تحقّق مسبقًا من شرائح العرض التقديمي للشركات المشاركة كمتحدث في المؤتمر، ولم تتضمن صوراً تشافي.
وأصدرت الشركة الألمانية بيانًا على صفحتها على موقع لينكد إن، أكدت فيه أن شركة Turfcoach لا تعمل مع برشلونة واعتذرت لتشافي.
وجاء في البيان "نريد أن نوضّح أنّ Turfcoach لا تعمل مع نادي برشلونة، ولم يكن في نيتها أبداً السخرية من تشافي هيرنانديز، وإذا كان الأمر قد تسبب في الإساءة إليه أو إلى حاشيته، فإننا نعتذر".
وأضاف "على العكس، كانت نيتنا إعداد هذا العرض التقديمي بمسؤولية لدعم ومشاركة رسالة تشافي هيرنانديز حول أهمية أرضية الملعب في كرة القدم، إنّ اهتمامه بحالة أرضيّة الملعب يدل على تفانيه في اللعب على مستوى عالٍ، ونحن في Turfcoach نشاركه هذه الرؤية".


مؤتمر في برشلونة يتسبب بمأزق بسبب تشافي

رياضة

كرة القدم

برشلونة

تشافي هيرنانديز

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