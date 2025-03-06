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واين روني يساعد في إصلاح زواج كايل ووكر وآني كيلنر

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واين روني يساعد في إصلاح زواج كايل ووكر وآني كيلنر
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كرة القدم

2025-03-06 | 02:38
واين روني يساعد في إصلاح زواج كايل ووكر وآني كيلنر

بعد أن أمضت بعض الوقت مع عائلته في عطلة في دبي

يُقال إن واين روني أصبح بمثابة "الأخً الكبير" لزوجة كايل ووكر، آني كيلنر، بعد أن أمضت بعض الوقت مع عائلته في عطلة في دبي.
وتقول التقارير إنّ كيلنر صديقة مقرّبة من كولين روني، لكن أسطورة مانشستر يونايتد هو من ظهر كصديق في الرحلة الأخيرة، حين كان في دبي للتدريب في معسكر لكرة القدم، شارك فيه نجل كيلنر وكايل.
ويُقال إن روني قدم الدعم لكيلنر، وذكّرها بأنّ كون زوجها لاعب كرة قدم مشهور، ليس بالأمر السهل، وسط مشاكلها الزوجية مع ووكر الذي خانها وأنجب طفلين من صديقته.
وأضافت التقارير أنّ روني أصبح بمثابة الأخ الأكبر لآني، يحبّه أولادها، وهو يعرض عليها المساعدة بأي طريقة ممكنة.
وعادةً ما تتسكّع السيدتان معاً، بينما يتواصل النجمان السابق والحالي معاً، وفي ظل تواجد ووكر في ميلانو، قضت آني وقتاً أطول في الدردشة مع واين، وكان يقدم لها النصائح والدعم، وأوضح لها أنّه ليس من السهل دائماً أن تكون لاعب كرة قدم تحت الأضواء.
وأخبر روني صديقته أن كايل يفتقدها هي والأولاد، وأنه يائس لإنجاح زواجهما الذي كان على وشك الانهيار منذ الكشف عن إنجابه طفلين من عشيقته السابقة لورين جودمان.
ولكن يبدو أن إجراءات الطلاق قد تمّ تعليقها في الوقت الحالي، بينما انتقل ووكر إلى ميلان على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في كانون الثاني - يناير الماضي، لكن مستقبله على المدى الطويل غير واضح بعد.





واين روني يساعد في إصلاح زواج كايل ووكر وآني كيلنر

رياضة

كرة القدم

واين روني

كايل ووكر

آني كيلنر

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