سرقة منزل أليكساندر إيزاك فما علاقة العائلة؟

تعرض منزل، أليكساندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، 25 عاماً، الى عملية سطو من قبل عصابة متخصصة في سرقة المشاهير ورجال الأعمال، ووثقت كاميرات المراقبة عملية الاقتحام.

وشكرت شبكة سكاي سبورتس، أن الحادث وقع في شهر نيسان - أبريل الماضي، حين قامت مجموعة محترفة من اللصوص تضم امرأة وثلاثة رجال بإقتحام منزل مهاجم نيوكاسل، وسرقت سيارة من طراز أودي ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني ونحو 10 آلاف جنيه إسترليني.

وخلال جلسات الاستماع، اعترف ثلاثة أفراد من العائلة ممن يعيشون في إيطاليا بالتآمر لارتكاب جريمة السرقة، فيما نفى عضو رابع التهمة، وأعلن ممثل الادعاء دان كوردي بأن اللاعب السويدي غادر منزله بين الساعة الرابعة والعاشرة مساء يوم الرابع من نيسان - أبريل واكتشف الأمر عندما عاد.