فيديو - زائر غير متوقع في تدريبات برشلونة

🐰¡Un 'INFILTRADO' en el ENTRENAMIENTO del BARÇA!



😯Un conejo se coló en el césped segundos antes de que comenzara la sesión.



🔴https://t.co/1q2QNctXyw pic.twitter.com/H1sFFu39ns — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 7, 2025 El conejo de la suerte ha vuelto al campo de entrenamiento del Barça.



La sexta es inevitable.pic.twitter.com/0K9VBVTNrD — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) March 7, 2025

يستعد برشلونة لاستضافة أوساسونا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، هادفاً إلى الثأر لهزيمته خارج قواعده في لقاء الذهاب (٢-٤).وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، ان المدرب هانسي فليك، سيكون قادراً على الاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين، مع مشاركة الثنائي جافي وأليخاندرو بالدي، في الحصة التدريبية للفريق.وكان بالدي أنهى مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا (١-٠)، مصابا، بينما استبعد جافي من الرحلة ككل كونه لم يتعاف تماما من اللوز.وحضر زائر غير متوقع مران الفريق، حين قفز "أرنب" إلى أرض الملعب، في حالة ليست الأولى هذا الموسم، حيث سبقها زيارات مماثلة.ويضم ملعب التدريب الخاص بنادي برشلونة 36 نوعاً من الحيوانات، بما في ذلك الأرانب والخفافيش والطيور السريعة والطيور المغردة والببغاوات والزبابات والنحل والفراشات.تساعد بعض الأنواع، مثل الطيور والخفافيش، في مكافحة الحشرات، بينما يتم تشجيع الأنواع الأخرى، مثل النحل الملقح، على العيش في موائل خاصة.ويدير النادي هذا التنوع البيولوجي، ويوازن بين الحفاظ على البيئة والحفاظ على المرافق.