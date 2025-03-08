الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وفاة لاعب شاب بسبب مرض نادر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة لاعب شاب بسبب مرض نادر
A-
A+

كرة القدم

2025-03-08 | 04:48
وفاة لاعب شاب بسبب مرض نادر

توفي لاعب كرة قدم مراهق أثناء حديثه مع والدته بعد إصابته بمرض نادر

توفي لاعب كرة قدم مراهق أثناء حديثه مع والدته، بعد إصابته بمرض نادر.
كان لوكا مانولاتشي، البالغ من العمر 19 عاماً، يلعب في فريق ميتالوبوس بوكوريتي الروماني حتى آب - أغسطس 2024، قبل أن تجبره سلسلة من المشاكل الصحية المقلقة على التوقف عن اللعب.
وبحسب ما ورد، عانى مانولاتشي من الإرهاق والدوار والقشعريرة والبراز الدموي لفترات طويلة، كما عانى من صعوبة في إكمال شوط واحد من مباراة كرة قدم في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً لصحيفة ميرور، فقد اصبحت الأعراض شديدة خلال إحدى المباريات، لدرجة أنه كان لا بد من استدعاء سيارة إسعاف، بعد أن اشتكى لوكا من تحول رؤيته إلى اللون الأسود.
وفي 28 شباط - فبراير الماضي، بدأ اللاعب يشعر بتوعك أثناء خروجه مع أحد أفراد أسرته الذي اتصل بالإسعاف، ومع تفاقم حالته، اتصل بوالدته، وقال "أمي، أمي، لم يعد بإمكاني القيام بذلك"، ثم سألها "هل تعتقدين أنني أحتضر؟"
وهرعت والدته آنا إلى مستشفى المقاطعة لتكون معه، لكنها أُبلغت في الطريق أن لوكا قد توفي، ووفقاً لتشريح الجثة، كان سبب الوفاة غرقه في حمض معدته، إذ بعد أن تقيّأ كمّيات كبيرة من الدم، قيل إنّ جسمه بدأ يتفاعل سلباً مع حمض معدته ممّا أدى إلى موته.




وفاة لاعب شاب بسبب مرض نادر

رياضة

كرة القدم

لوكا مانولاتشي

ميتالوبوس بوكوريتي الروماني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - تحدي بين لاعبي مانشستر سيتي حول المشروبات الرمضانية
معاملة خاصّة للامين يامال خلال شهر رمضان

اقرأ ايضا في كرة القدم

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه
05:28

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

05:28

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب
05:27

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

05:27

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك
04:53

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك

أنشأ الرئيس دونالد ترامب فريق عمل في البيت الأبيض لكأس العالم 2026

04:53

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك

أنشأ الرئيس دونالد ترامب فريق عمل في البيت الأبيض لكأس العالم 2026

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025