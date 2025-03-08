وفاة لاعب شاب بسبب مرض نادر

توفي لاعب كرة قدم مراهق أثناء حديثه مع والدته بعد إصابته بمرض نادر

توفي لاعب كرة قدم مراهق أثناء حديثه مع والدته، بعد إصابته بمرض نادر.

كان لوكا مانولاتشي، البالغ من العمر 19 عاماً، يلعب في فريق ميتالوبوس بوكوريتي الروماني حتى آب - أغسطس 2024، قبل أن تجبره سلسلة من المشاكل الصحية المقلقة على التوقف عن اللعب.

وبحسب ما ورد، عانى مانولاتشي من الإرهاق والدوار والقشعريرة والبراز الدموي لفترات طويلة، كما عانى من صعوبة في إكمال شوط واحد من مباراة كرة قدم في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لصحيفة ميرور، فقد اصبحت الأعراض شديدة خلال إحدى المباريات، لدرجة أنه كان لا بد من استدعاء سيارة إسعاف، بعد أن اشتكى لوكا من تحول رؤيته إلى اللون الأسود.

وفي 28 شباط - فبراير الماضي، بدأ اللاعب يشعر بتوعك أثناء خروجه مع أحد أفراد أسرته الذي اتصل بالإسعاف، ومع تفاقم حالته، اتصل بوالدته، وقال "أمي، أمي، لم يعد بإمكاني القيام بذلك"، ثم سألها "هل تعتقدين أنني أحتضر؟"

وهرعت والدته آنا إلى مستشفى المقاطعة لتكون معه، لكنها أُبلغت في الطريق أن لوكا قد توفي، ووفقاً لتشريح الجثة، كان سبب الوفاة غرقه في حمض معدته، إذ بعد أن تقيّأ كمّيات كبيرة من الدم، قيل إنّ جسمه بدأ يتفاعل سلباً مع حمض معدته ممّا أدى إلى موته.









