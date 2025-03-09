محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سجلات البريمييرليغ

دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه

دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، حيث عادل نجم ليفربول الرقم القياسي الذي حققه كل من إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي وتييري هنري مع أرسنال.

فمع انتفاضة ليفربول في الشوط الثاني، وعودته من التأخر بهدف على أرضه أمام ساوثهامبتون، وتسجيله ثلاثية بفضل أهداف داروين نونيز وصلاح (2 من ركلتيّ جزاء)، تقدم اللاعب المصري على جوردون هودجسون في قائمة هدافي ليفربول التاريخية، ثم أصبح ثالث أفضل هداف للنادي على الإطلاق.

كما بات صلاح صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 44 هدفاً (تسجيلاً وصناعة) هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري في موسم 2002/2003 وإيرلنج هالاند في موسم 2022/23.

ومع ذلك، لا يزال آلان شيرر وآندي كول يحملان الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم كلّ منهما بـ47 هدفاً في موسم من 42 مباراة، وهو رقم يمكن تحطيمه بسهولة.

كما أن أهداف صلاح الـ184 في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعلته يحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين، إلى جانب سيرجيو أجويرو، لكنه لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي الذي يحمله آلان شيرر برصيد 260 هدفاً.







