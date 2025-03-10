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فيديو - جماهير مانشستر يونايتد في مظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي

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فيديو - جماهير مانشستر يونايتد في مظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي
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كرة القدم

2025-03-10 | 02:28
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد في مظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي

قبيل المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال

قبيل المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد، استبقت مجموعات من جماهير "الشياطين الحُمر" المواجهة، بمظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي، عائلة "غلايزر" الأميركية.
وخرجت الجماهير في مظاهرات غاضبة حول ملعب أولد ترافورد، للتنديد بسياسات المُلاك، وخصوصاً عائلة "غلايزر" التي تملك 75% من ملكية النادي، وطالبت بطردها ودفعها لبيع النادي بعد الموسم الكارثي الذي يعيشه "الشياطين الحُمر".
وخرج مانشستر يونايتد في موسمه الكارثي من مسابقتي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو يحتل المركز الـ14 في ترتيب البريميرليغ برصيد 34 نقطة من 9 انتصارات و7 تعادلات و12 هزيمة، بعد التعادل (1-1) مع ارسنال.
في المقابل، يتواجد مان يونايتد في مرحلة ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، حيث تعادل (1-1) خارج أرضه مع ريال سوسيداد الاسباني، بإنتظار مباراة الإياب في ملعب أولد ترافورد.



فيديو - جماهير مانشستر يونايتد في مظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

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غلايزر

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